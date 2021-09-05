Türkiye İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yüz yüze eğitim öncesi mesaj

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yüz yüze eğitim öncesi mesaj

Türkiye

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yüz yüze eğitim öncesi mesaj

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulların açılmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından videolu mesaj yayınladı.

05 Eylül 2021, Pazar 22:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Vali Yerlikaya mesajında, "6 Eylül günü; hasretle beklediğimiz bu ders zili, İnşallah büyük bir coşkuyla yeniden çalacak. Ve 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı hayırlısıyla başlayacak. Eğitim dünyamızın kalbinin attığı İstanbul'umuzda; 2 milyon 696 bin 692 öğrencimiz ve 154 bin 407 öğretmenimiz yeniden ders başı yapacak. Tam 6 bin 748 okulumuz adeta bir çiçek bahçesi gibi cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle dolacak. Sevgili anneler, babalar! Sadece 2021 yılı içinde, İstanbul'umuza; 36 yeni okul kazandırıldı, 68 okulumuz güçlendirildi. 19 okulumuzun da protokolü hayırseverlerimizle imzalandı. 99 okulumuzun inşaatı ise devam ediyor. Anne-babalarımız, öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz, hizmetlilerimiz, kantincilerimiz, güvenlik görevlilerimiz Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki; salgına karşı en büyük gücümüz, aşı. Onun için; eğer halâ bugüne dek aşılarını yaptırmayanlar varsa, lütfen artık yaptıralım. Birinci doz aşısını yaptıran kardeşlerim, aşılarınızı lütfen tamamlayalım. Ve bir önemli nokta daha Maske-mesafe ve temizlik kurallarından kesinlikle ödün vermeyelim" ifadelerin yer verdi.

İSTANBUL(DHA)

İlgili Haberler
MEB paylaştı! 81 ildeki okullara koronavirüs rehberi


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Hakan Çelik
COVID-19’un kökenini nasıl öğreneceğiz?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar ve sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında ödüller sahiplerini buldu