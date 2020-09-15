İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısında buluştu. Toplantının ardından açıklama yapan Yerlikaya 'Yarın akşam İBB simülasyon yapacak. Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Cuma günü artık şehrimizde kamu-özel 5 milyon 200 bin üzerindeki tüm hemşehrilerimizle ilgili sağlıklı önemli ama altını tekrar çiziyorum ortak akılla vardığımız kararı paylaşacağız. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek' dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileri ile kademeli mesai düzenlemesi için çalışma toplantısında buluştu.

Toplantıda İstanbul'da yapılması planlanan kademeli mesai düzenlenmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.

İstanbul Valisi: Cuma günü duyuracağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya toplantının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yarın akşam İBB simülasyon yapacak. Cuma günü artık şehrimizde kamu-özel 5 milyon 200 bin üzerindeki tüm hemşehrilerimizle ilgili sağlıklı önemli ama altını tekrar çiziyorum ortak akılla vardığımız kararı paylaşacağız.

Son iki haftadan beri ulusal basında pekçok kıymetli bilim insanları başta olmak üzere, profesyonel yetkililerin bu konuları tartıştığını görüyorum. Bu konunun ortak akılla ilerlemesine seviniyorum. Onların da şehrimizle ilgili düşüncelerini talimatlarını alıyoruz. Niyetimiz bunu Cuma günü şehrimizle paylaşmak. Ama hemen ertesi gün değil, yine pandemi kurulunun önereceği bir takvimde yürürlüğe sokacağız. Yüzde 90 solunum yoluyla oluşacak bütün riskleri giderecek. Bütün bunlara rağmen biz maske mesafe denetimle ilgili, 39 ilçe kaymakamlarımızın önderliğinde, hep beraber gayret gösteriyoruz. Her gün bu rakamları açıklıyoruz ama ben sizler aracılığıyla hemşehrilerimden istirhamım var.

Maske ve mesafeyle ilgili artık yedinci ayın içerisindeyiz salgınla mücadelede. Artık bununla ilgili birbirimize 'bunu böyle yapmayalım' diye bu şekilde cümleler kurmamızın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Hele İstanbul'da.

Bu kuralın pazarından, bütün duraklarda, toplu ulaşımın olduğu yerlerde, bu maske zorunluluğunu artık her yerde söylüyoruz. Gün geçtikçe de yüzde 90'ın üzerinde olduğunu tespit eden anketler var. Yüzde 101 olması lazım.

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