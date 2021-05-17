İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kademeli normalleşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte haberin ayrıntıları...

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Bakanlığın genelgesinde şu ifadelere yer verildi;

"Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN SOKAK KISITLAMASI AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kademeli normalleşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hafta içi ve hafta sonu İstanbul'da uygulanacak sokak kısıtlamalarıyla ilgili bilgi veren Vali Yerlikaya, '17 Mayıs Pazartesi 05.00'ten 1 Haziran Salı 05.00’e kadar uygulanacak kademeli normalleşme dönemine geçiyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması; Hafta içi 21.00-05.00 arasında, hafta sonu cuma 21.00’den Pazartesi 05.00’e kadar uygulanacaktır.' dedi.



