Türkiye İstanbul Valisi'nden sürücülere çağrı! 'Otoyol ve D-100’de park edilmiş araçları kaldıralım'
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İstanbul Valisi'nden sürücülere çağrı! 'Otoyol ve D-100’de park edilmiş araçları kaldıralım'

Türkiye

İstanbul Valisi'nden sürücülere çağrı! 'Otoyol ve D-100’de park edilmiş araçları kaldıralım'

İstanbul kar yağışı etkisini sürdürürken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sürücülere uyarı geldi. İstanbul Valisi, 'Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir' dedi. İşte Yerlikaya'nın açıklaması...

25 Ocak 2022, Salı 09:35 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Aliye Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Otoyol ve D-100’de park edilmiş araçların kaldırılması noktasında sürücülere çağrıda bulundu.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." dedi.


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