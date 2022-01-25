İstanbul Valisi Aliye Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Otoyol ve D-100’de park edilmiş araçların kaldırılması noktasında sürücülere çağrıda bulundu.









İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." dedi.







