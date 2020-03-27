İstanbul Valisi'nden virüs önlemi açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya corona virüs tedbirleri ile ilgili açıklamada bulundu.
27 Mart 2020, Cuma 10:36 Son Güncelleme:
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İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı.
Vali Yerlikaya'nın sözleri:
Kıymetli İstanbullulardan ricamız bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri. İkazlara azami hassasiyet göstermeleri evlerinde kalmalarıdır.
Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülebilmesi çok büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları gerekir. Yaşlılarımızı sevgi saygı ve özenle korumalıyız. İstanbullulardan ricamız önümüzdeki kritik günler de hastalığın yayılmaması için bilim kurulundan gelen tavsiyelere uymaları ve evlerinde kalmaları… Uygulamanın başladığın günden bugüne vefa çalışmaları kapsamında toplam 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 3 bin 313 vatandaşımızın ise bilgi amaçlı çağrısına cevap verildi.