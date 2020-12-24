Türkiye İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu

İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu

Türkiye

İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları atandı.

24 Aralık 2020, Perşembe 13:45 Son Güncelleme:
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Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çok sayıda hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapılan yeni bir kararname yayımlandı. Gelen son dakika haberine göre, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Ankara Cumhuriye Başsavcılığına Ahmet Akça atandı. Öte yandan Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı.

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HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi.

HSK Mazaret Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. İstanbul ve Ankara Başsavcılarını belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ahmet Akça atandı. Öte yandan Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı.

Bilindiği gibi HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyeleri için 11 yeni üye seçmişti. Bunlar arasında eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman da yer almıştı. Ve işte bu boşalan başsavcılıklara HSK tarafından yeni atamalar yapıldı.

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