Türkiye İstanbul ve Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul ve Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Türkiye

İstanbul ve Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul ve Çanakkale Boğazı etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Öte yandan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süre durduruldu.

05 Şubat 2021, Cuma 11:38 Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Oluşan sis bulutunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta görünmez hale geldi.

Çanakkale’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yoğun sis nedeniyle Gelibolu- Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı. 


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