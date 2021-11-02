Türkiye İstanbul ve Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul ve Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Türkiye

İstanbul ve Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Marmara'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

02 Kasım 2021, Salı 09:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Öte yandan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.


TEKİRDAĞ'DA YOĞUN SİS

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

AA-DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Galataport
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Rauf Tamer
Eksik olsun
Rauf Tamer
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uzman çavuş satmak için götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı