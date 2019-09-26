İstanbul ve çevresinde kaydedilen son depremler listesi

7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Deprem Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Düzce ve Eskişehir başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD, depremin yerin 7.78 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. AFAD 4 ilden 80 kurtarma uzmanı sevk edildiğini açıkladı.

İSTANBUL’DA 15 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi’nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi ve Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin artından artçı sarsıntılar devam ediyor. Marmara Denizi’nde en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

İşte Kandilli Rahathanesi tarafından ölçülen son depremler…





AFAD tarafından kaydedilen son depremler











