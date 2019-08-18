İstanbul yalan oldu

Nesrin Cavadzade bu konudaki sorulara kaçamak cevaplar vererek ünlü yapımın kadrosuna her an girebileceği havası yaratmıştı.

Dizi dergisi Episode geçen sayısında 'La Casa De Papel' ekibiyle yaptığı röportajı yayınladı.

Ekip ''Biz 'İstanbul' diye bir karakter düşünmedik. 'Ankara' karakteri üzerinde duruldu. Sonra vazgeçildi. Bunun için de hiçbir Türk oyuncu ile görüşülmedi'' dedi.