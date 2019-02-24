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İstanbul yarın yağmurlu olacak (İstanbul'da hava yarın nasıl olacak?)

İstanbul’da yarın parçalı bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak

24 Şubat 2019, Pazar 19:36 Son Güncelleme:
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İstanbul yarın yağmurlu olacak (İstanbul'da hava yarın nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte cuma gecesi yağmur şeklinde başlayan ve kara dönen yağışlar, yarın da yağmur şeklinde devam edecek.

EN DÜŞÜK SICAKLIK 1 DERECE OLACAK

İstanbul’da yarın havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Sıcaklıklar ise en düşük 1, en yüksek 8 derece hissedilecek. Kentte 26 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar en düşük 3, en yüksek 9 derece civarında olacak.

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İSTANBUL (AA)

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