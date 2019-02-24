Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte cuma gecesi yağmur şeklinde başlayan ve kara dönen yağışlar, yarın da yağmur şeklinde devam edecek.

EN DÜŞÜK SICAKLIK 1 DERECE OLACAK

İstanbul’da yarın havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Sıcaklıklar ise en düşük 1, en yüksek 8 derece hissedilecek. Kentte 26 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar en düşük 3, en yüksek 9 derece civarında olacak.

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İSTANBUL (AA)