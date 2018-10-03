İstanbul Yeni Havalimanı metrosunda rekor kırıldı

İstanbul Yeni Havalimanı metro yapım hattında tüm zamanların ilerleme rekoru kırıldı

03 Ekim 2018, Çarşamba 07:38
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Gayrettepe-İstanbul Yeni havalimanı metro hattının yapımı devam ederken dünkü çalışmalar sonunda Türkiye'deki tüm zamanların rekoru kırıldı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

İhsaniye istasyonundan kazıya başlayan TBM aracı günlük 49,5 metre ilerleme hızı ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı hattı tamamlandığında yolculuk süresi 25 dakika olacak. (Airporthaber)

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