Türkiye İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 10 öğretim elemanı alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 10 öğretim elemanı alacak

Türkiye

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 10 öğretim elemanı alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 10 öğretim elemanı Rektörlüğü açıkladı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 15:13 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların  İstanbul  Yeni  yüzyıl  Üniversitesi  Maltepe  Mahallesi,  Yılanlı  Ayazma  Caddesi, Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden  sonra  yapılan,  posta  ile  yapılan  ve  eksik  evrakla  yapılan  başvurular  dikkate alınmayacaktır" açıklaması yapıldı.


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