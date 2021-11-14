İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.
14 Kasım 2021, Pazar 17:19 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.
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