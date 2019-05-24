İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 69 öğretim üyesi alıyor!

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tıp Fakültesi ve İletişim Fakültesi’ne öğretim üyesi alıyor. Başvurular şahsen yapılacak. İşte, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları…

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin profesör, doçent, doktor öğretim üyesi alıyor. Başvurular 17 Hazşran’da sona eriyor.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak bölüm ve programlar ise şöyle:

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mimarlık, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Hizmetleri, İlk ve Acil Yardım, Medeni Hukuk, Sahne Sanatları, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Genel Cerrahi, Radyasyon Onkolojisi, İç Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Nöroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Patoloji, Anatomi, Tıp Eğitimi, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Yeni Medya ve Gazetecilik.

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