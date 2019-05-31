İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’na doçent alınacak. Başvurular nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. Şahsen yapılan başvurular kabul edilecek.

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