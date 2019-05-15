İstanbul yenileme seçimi sorgu ekranı açıldı

YSK’nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri geçerli olacak.

YSK internet sitesinde, yenileme seçiminde oy kullanacak seçmenin, hangi sandıkta, nerede oy kullanacaklarına ilişkin bilgilere ulaşması için sorgu ekranı açıldı. Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım" bağlantısından sorgulayabiliyor.

Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor. İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor. Sorun yaşanması durumunda YSK’nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek. AA