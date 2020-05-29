İstanbul yolunda kar yağışı, yollar beyaza büründü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerine mayısın son günlerinde yağan kar, görenleri şaşırttı. Öte yandan Ankara Kızılcahamam’da da kar yolları beyaza bürüdü. İlçe merkezinde sağanak olarak etkili olan yağış, rakımı 1700 ila 1800 arasında değişen Küçükköy ve Kırkpınar yaylalarında kar şeklinde etkisini gösterdi.

Hayvanlarını otlatmak için yaylalarda bulunan çobanlar, mayısın sonunda kar yağdığını görünce şaşırdı. Çobanlar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağışlı hava, Kızılcahamam ilçesinde kendini kar olarak gösterdi.

Ankara-İstanbul yolu Akyarma geçidinde kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle çevredeki ormanlar beyaza büründü.







