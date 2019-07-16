İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 5 milyon 416 bine yükselirken, bu alanda tarihi bir rekor kırıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı sayısı yılın ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 5 milyon 415 bin 906'ya ulaştı. Şehri ziyaret eden turist sayısı söz konusu dönemde ilk kez 5 milyonu aştı. Yılın ilk 5 ayının her birinde de geçen yılın aynı ayına göre artış görüldü.

Bu dönemde hava yoluyla İstanbul'a 5 milyon 400 bin 283 kişi gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 15 bin 623'te kaldı. Hava yolunda yüzde 11, deniz yolunda ise yüzde 5,7'lik artış yaşandı.

İlk 5 ayda Atatürk Havalimanı'ndan 2 milyon 503 bin 260 turist, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir milyon 243 bin 804 kişi, İstanbul Havalimanı'ndan bir milyon 653 bin 219 kişi İstanbul'a gelirken, Tuzla Limanı'ndan 6 bin 303 kişi, Zeytinburnu Limanı'ndan 4 bin 620 kişi, Haydarpaşa Limanı'ndan bin 407 kişi şehre giriş yaptı.

Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 46'sı Atatürk Havalimanı'nı, yüzde 31'i İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 23'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

ALMANLAR 400 BİNE YAKLAŞTI

İlk 5 ayda İstanbul'a gelen yabancılar arasında başı 395 bin turistle Almanlar çekti. Geçen yılın aynı dönemine göre Alman ziyaretçi sayısı yüzde 4,8 artarken, toplam ziyaretçi sayısının yüzde 7,3'ünü Almanlar oluşturdu.

Söz konusu dönemde İranlıların sayısı yüzde 17,7 düşüşle 337 bine geriledi. Ziyaretçi sayısı Ruslarda yüzde 17,9'luk artışla 291 bine, Iraklılarda yüzde 23,2'lik yükselişle 204 bine, Fransızlarda yüzde 17,8'lik artışla 187 bine, İngilizlerde yüzde 3 yükselişle 177 bine çıktı.

Şehre gelen ABD vatandaşı sayısı 5 ayda, dikkat çekici şekilde, yüzde 31,5 artarak 152 bini bulurken, Çinli sayısı yüzde 5,6 artışla 149 bine, Ukraynalı sayısı ise yüzde 5,9'luk yükselişle 146 bine ulaştı.

Suudi Arabistan'dan gelen turist sayısı ise yüzde 33,2'lik düşüşle 122 bine geriledi.

HOLLANDALILARDA YÜZDE 27 ARTIŞ

Söz konusu dönemde özellikle Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında yaşanan artış dikkati çekti.

Hollandalı turist sayısı yüzde 27,5 artışla 115 bine, İsrailli sayısı yüzde 9,1 artışla 109 bine, İtalyan sayısı yüzde 29,1 artarak 107 bine, Türkmenistanlı yüzde 19,6 artarak 105 bine, Cezayirli yüzde 7,2 artarak 101 bine, Lübnanlı yüzde 22,1 artarak 98 bine ulaştı.

Şehri ziyaret eden İspanyol sayısı yüzde 42,6'lık yükselişle 73 bine, Hindistanlı yüzde 55,6'lık artışla 69 bine, Tunuslu yüzde 40,4 artışla 62 bine, Suriyeli yüzde 28,5 artışla 61 bine, Endonezyalı yüzde yüzde 27,9 artışla 59 bine, Mısırlı yüzde 9,6 artışla 58 bine yükseldi.

Şehre gelen turistlerin yüzde 7,3'ünü Almanlar, yüzde 6,2'sini İranlılar, yüzde 5,4'ünü Ruslar, yüzde 3,8'ini Iraklılar, yüzde 3,5'ini Fransızlar, yüzde 3,3'ünü İngilizler, yüzde 2,8'ini Amerikalılar, yüzde 2,7'sini Çinliler, yüzde 2,7'sini Ukraynalılar, yüzde 2,3'ünü Suudi Arabistanlılar, yüzde 2,1'ini Hollandalılar, yüzde 2'sini İsrailliler, yüzde 2'sini İtalyanlar oluşturdu.

Turist sayısında Sırbistan'da yüzde 128,9'luk (24 bin 405), Tayland'da yüzde 96,5'lik (24 bin 540), Litvanya'da yüzde 54,8'lik (12 bin 714), Meksika'da yüzde 61,9'luk (13 bin 992) artış görüldü.

NAURU VE SAOA'DAN 2, TONGA'DAN 1 KİŞİ GELDİ

Söz konusu dönemde İstanbul'a 199 farklı ülkeden turist gelirken, en az ziyaretçinin geldiği ülke 1 kişiyle Tonga olurken, onu ikişer kişiyle Samoa, Gilbert Adaları, Solomon Adaları ve Nauru oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu ülkelerden gelen turist sıfırdı.

Papua Yeni Gine'den gelen turist sayısı yüzde 50 azalışla 5'e düşerken, ilk 5 ayda Sao Tome ve Principe'den 5, Kuzey Kore'den 6, Vatikan'dan 9, St Vincent ve Grenadines'ten 10, Laos'tan 14, Tuvalu, Barbados ve Vanuatu'dan 15, Somaliland'dan 16, Guyana'dan 17, Fiji'den 23, Bhutan'dan 28, Bahama'dan 39, Cape Verde'den ise 46 kişi geldi. (AA)