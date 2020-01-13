Birçok şehirde kar yer yer etkili olmuş olsa da henüz İstanbul’da merkezi noktalar kar yağışı almadı. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre 20 Ocak’tan itibaren İstanbul’u da içine alan bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Hava sıcaklıkları hızla düşecek.

10 derecelik fark olacak

Tahminlere göre 20 Ocak’tan itibaren düşüşe geçecek olan sıcaklıklar İstanbul’da yaklaşık 10 derecelik bir fark oluşturacak. Soğuklara kar yağışının da eklenmesi bekleniyor.

Zirve noktasını yaşayacak

Yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 23-24 Ocak’ta soğuk hava dalgası zirve noktasını yaşayacak.