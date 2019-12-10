İstanbul'a gelen Alex: Bana bir çay söyleyin

Cilt bakımı için İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu Alex De Souza, çayı ve Türk yemeklerini çok özlediğini söyledi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

10 Aralık 2019, Salı 08:00
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İstanbul'a gelen Alex: Bana bir çay söyleyin

2004-2012 arasında Fenerbahçe’de oynayan Brezilyalı futbolcu Alex De Souza önceki akşam İstanbul’a geldi.

Alex cildi için PRP tedavisi yaptıracağını, Diogo’ya da saç ektireceklerini söyledi

Arkadaşı, Brezilyalı komedyen Diogo ile birlikte İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Alex cildi için PRP tedavisi yaptıracağını, Diogo’yu da saç ekimi için getirdiğini söyledi.

Yoğun ilgiyle karşılaşan Alex “Tavşan kanı çayı ve Türk yemeklerini çok özledim” dedi.


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