İstanbul'a gelen Alex: Bana bir çay söyleyin
Cilt bakımı için İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu Alex De Souza, çayı ve Türk yemeklerini çok özlediğini söyledi. Hakan KIRARSLAN / POSTA
2004-2012 arasında Fenerbahçe’de oynayan Brezilyalı futbolcu Alex De Souza önceki akşam İstanbul’a geldi.
Alex cildi için PRP tedavisi yaptıracağını, Diogo’ya da saç ektireceklerini söyledi
Arkadaşı, Brezilyalı komedyen Diogo ile birlikte İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Alex cildi için PRP tedavisi yaptıracağını, Diogo’yu da saç ekimi için getirdiğini söyledi.
Yoğun ilgiyle karşılaşan Alex “Tavşan kanı çayı ve Türk yemeklerini çok özledim” dedi.
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