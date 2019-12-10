İstanbul'a gelen Alex: Bana bir çay söyleyin

İstanbul'a gelen Alex: Bana bir çay söyleyin Cilt bakımı için İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu Alex De Souza, çayı ve Türk yemeklerini çok özlediğini söyledi. Hakan KIRARSLAN / POSTA