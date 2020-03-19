Türkiye İstanbul'a gelen trende corona virüs şüphesi

İstanbul'a gelen trende corona virüs şüphesi

Türkiye

İstanbul'a gelen trende corona virüs şüphesi

Yüksek hızlı trende 'Bir yolcunun ateşi yükseldi' ihbarı üzerine Söğütlüçeşme İstasyonu'na çok sayıda ambulans sevk edildi.

19 Mart 2020, Perşembe 15:51 Son Güncelleme:
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Konya'dan İstanbul'a giden Yüksek Hızlı trende bir yolcuda corona virüsü şüphesi ihbarı tren görevlilerini harekete geçirdi. Yüksek Hızlı Trende görevliler hemen durumu yetkililere bildirdi. Tren Söğütlüçeşme İstasyona geldiğinde çok sayıda ambulans treni karşıladı. Trende bulunan yolcuların tamamının mobil cihazlar ile ateşi ölçüldü.

Söğütlüçeşme hızlı tren durağında özel kıyafetli sağlık ekipleri ve ambulanslar hazır bekletildi. İhbar üzerine görevlilerin yolcuların ateşlerini ölçmesi sonucu tren ulaşımında aksamaya neden oldu. Kontrolleri yapılan yolcularda ise herhangi bir bulguya rastlanmadı.Konya'dan İstanbul'a yolculuk yapan ve aynı trende bulunan bir vatandaş ise "Konya İstanbul treni öndeki vagonda bir tane yolcunun ateşi çıktı. Ateşi çıktığı için yolcuyu ambulansa almadan bizi bırakmadılar" diye konuştu.

İHA


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