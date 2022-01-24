Türkiye İstanbul’a giden araçlar geri çevriliyor

İstanbul’a giden araçlar geri çevriliyor

Türkiye

İstanbul’a giden araçlar geri çevriliyor

İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle Trakya’dan İstanbul istikametine girişler durduruldu. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde de denetimlerini arttıran polis ekipleri, İstanbul yönüne giden araçları geri çeviriyor.

24 Ocak 2022, Pazartesi 18:14 Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri, İstanbul istikametine giden araçları geri çeviriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın açıklamasının ardından Tekirdağ Valiliği de bir açıklama yapmıştı. Valilikten yapılan açıklamada, “İstanbul ilinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için İstanbul iline hareket eden araçların ikinci bir duyuruya kadar ilimiz sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için görevlilerimize yardımcı olmaları önemle rica olunur” denilmişti.

Uyarıların ardından polis ekipleri denetimlerini arttırarak, İstanbul istikametine girişleri kapattı. Gelen araçları geri çeviren polis ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşılmaması adına denetimlerini arttırdı.

TEKİRDAĞ (İHA)


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