Türkiye İstanbul'a hava durumu uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Saat verildi

İstanbul'a hava durumu uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Saat verildi

Türkiye

İstanbul'a hava durumu uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Saat verildi

İstanbul'a hava durumu uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji'nin 15 Haziran 2021 İstanbul'a hava durumu uyarısı...

15 Haziran 2021, Salı 10:09 Son Güncelleme:
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Son dakika... İstanbul'a hava durumu uyarısı...Meteoroloji İstanbulluları uyardı. 15 Haziran 2021 günü İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'a da sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU! YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ DOLU YAĞIŞINA KARŞI UYARDI

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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