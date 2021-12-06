İstanbul'a hava durumu uyarısı: Meteoroloji İstanbul'u uyardı! 2 gün sürecek
İstanbul'a hava durumu uyarısı yapıldı. Meteoroloji İstanbul'u uyardı. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Konya'nın batı kesimleri, Bolu ile Ankara'nın kuzey kesimlerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen saat verdi. ' Bu gece İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış geliyor.' diyen Şen İstanbul'da yağmurun 2 gün süreceğini söyledi. Şen, 'Hafta ortasında yağışlar Doğu’ya kayıyor.' dedi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları....
06 Aralık 2021, Pazartesi 09:49 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Konya'nın batı kesimleri, Bolu ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise ise, 'Bu gece İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış geliyor. İstanbul’da yağmur 2 gün devam edecek. Hafta ortasında yağışlar Doğu’ya kayıyor.' dedi.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR! ANKARA, ESKİŞEHİR, BOLU...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Mersin ve Konya'nın batı kesimleri, Bolu ve Eskişehir'in güneyi ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor
İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI! İSTANBUL'DA HAVA DUURMU NASIL OLACAK?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise ise bu geceden itibaren İstanbul'u etkileyecek sağanak yağışın geleceğini belirtirken şu açıklamalarda bulundu:
İstanbul’u çok etkilemeyecek bir lodos var. Kıyı Ege’de yağmur var. Bu gece İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış geliyor. İstanbul’da yağmur 2 gün devam edecek. Hafta sonundan itibaren Doğu’ya kar yağışı geliyor. Hafta ortasında yağışlar Doğu’ya kayıyor. Lodos ile birlikte Batı bölgelerde 1-2 derecelik sıcaklık artışı var.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı 14
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 20
Bursa: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 20
Adana: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14