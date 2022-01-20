İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cuma gününden itibaren İstanbullulara kar yağışı uyarısında bulundu. 'İzlanda kışı'nın beklendiği İstanbul için hafta sonunda yoğun bir kar yağışı beklendiği bildirildi.

İSTANBUL'DA SICAKLIK EKSİ DERECELERDE SEYREDECEK

İstanbul’un cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.

İSTANBULLULAR DİKKAT! KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul’un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL CUMARTESİ PAZAR KAR YAĞIŞLI!

Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.







