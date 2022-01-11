İstanbul’a kar geliyor! Saat verildi

Hava sıcaklıklarının, çarşambadan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kar yağışının 13 Ocak Perşembeye kadar süreceği düşünülüyor. Meteoroloji'nin kar uyarısının ardından İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi ek tedbirler aldı. Çekici ve kurtarıcılar özel noktalarda bekleyecek. Evsiz vatandaşlar için de tesisler devrede.

Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

KAR İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için kar uyarısı geldi.

Şen açıklamasında, 'İstanbul'da çarşamba günü önce Avrupa yakasında (Avcılar) saat sabah 08:00 gibi, sonrasında ise Anadolu yakasında saat 10:00 gibi kar yağışı görünüyor' dedi.

OKULLAR TATİL OLUR MU?

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışının ardından okullar tatil olur mu sorusuna Şen bu cevabı verdi:

''Okulların tatil olacak kadar kar örtüsü ve buzlanma olacağını zannetmiyorum. Kar örtüsü 5-6 cm civarında olur. Tabi ki yüksekliğe bağlı.''



