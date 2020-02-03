İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Yurtta etkili olan soğuk havanın yeni haftada da devam etmesi bekleniyor. Özellikle İstanbullular, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' diye merakla bekliyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi mega kent İstanbul’da da bu hafta kar yağışı bekleniyor.
03 Şubat 2020, Pazartesi 00:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Çarşamba günü İstanbul'a kar geliyor
Alınan son verilerek göre, İstanbul’da Çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor. Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.
İSTANBUL (DHA)