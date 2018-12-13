İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 5 günlük hava durumu...
Dün İstanbul'da kısa süreli bir kar yağışı yaşandı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunu sormaya başladı. İşte 5 günlük hava durumu...
Dün İstanbul sürpriz bir kar yağışı ile karşılaştı. Kar yağışı kısa süreli etkili olurken vatandaşlar yağışın devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. İşte İstanbul için 5 günlük hava durumu...
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Hava sıcaklıkları cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı hava ile birlikte tekrar artacak. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre İstanbul'da kar beklenmiyor. İstanbul'da cuma ve cumartesi günü yağışlı, Pazar günü çok bulutlu ve pazartesi günü tekrar yağışlı olacak.
İSTANBUL HAVA SICAKLIĞI:
Cuma: 11/5
Cumartesi: 14/7
Pazar: 13/8
Pazartesi: 9/8