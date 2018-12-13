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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 5 günlük hava durumu...

Dün İstanbul'da kısa süreli bir kar yağışı yaşandı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunu sormaya başladı. İşte 5 günlük hava durumu...

13 Aralık 2018, Perşembe 10:33
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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 5 günlük hava durumu...

Dün İstanbul sürpriz bir kar yağışı ile karşılaştı. Kar yağışı kısa süreli etkili olurken vatandaşlar yağışın devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. İşte İstanbul için 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Hava sıcaklıkları cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı hava ile birlikte tekrar artacak. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre İstanbul'da kar beklenmiyor. İstanbul'da cuma ve cumartesi günü yağışlı, Pazar günü çok bulutlu ve pazartesi günü tekrar yağışlı olacak.

İSTANBUL HAVA SICAKLIĞI:

Cuma: 11/5

Cumartesi: 14/7

Pazar: 13/8

Pazartesi: 9/8

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