Dün İstanbul sürpriz bir kar yağışı ile karşılaştı. Kar yağışı kısa süreli etkili olurken vatandaşlar yağışın devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. İşte İstanbul için 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Hava sıcaklıkları cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı hava ile birlikte tekrar artacak. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre İstanbul'da kar beklenmiyor. İstanbul'da cuma ve cumartesi günü yağışlı, Pazar günü çok bulutlu ve pazartesi günü tekrar yağışlı olacak.

İSTANBUL HAVA SICAKLIĞI:

Cuma: 11/5

Cumartesi: 14/7

Pazar: 13/8

Pazartesi: 9/8