Geçtiğimiz cuma günü etkili olan kar yağışı İstanbul'da yüzünü göstermiş ve İstanbulluları çok mutlu etmişti. Özellikle kentin yüksek kısımlarında etkili olan yoğun kar yağışı barajlardaki su seviyesini yükseltmişti. Peki yeni haftada kar yağışı etkili olacak mı?

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada çarşamba gününe dikkat çekti.

Kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Kuzey Ege'de pazartesi günü Güney Ege ve Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinde Ege'de, gece Marmara'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı meteoroloji tarafından uyarı yayımlandı.

İstanbullular merakla yeniden kar yağacak mı sorusunu merak ediyor. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışı sonra gözler çarşamba gününe çevrildi. Yayımlanan son haritada çarşamba gününden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Dikkatli ve tedbirli olun

İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Sürmeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ocak ayının son 10 gününde çok güçlü bir sistem olmaz diyorduk ama çarşamba günkü soğuk biraz kuvvetleniyor. Marmara’nın batı ve güneyi, Batı Karadeniz, İç Anadolu için kar var. İstanbul, kıyıdan köşeden akşam ve gece kar yakalayabilecek gibi.



