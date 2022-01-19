İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ardından Meteoroloji hava tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak uyardı. Doğan, "Yarın İstanbul'da bir kar yağışı beklemiyoruz. Cuma günü itibariyle İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Önce yağmurla başlayacak. Öğle saatleri gibi karla karışık, akşam saatlerinden itibaren de kara dönmesini bekliyoruz. Hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek” dedi.





İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinde İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışı bugün itibariyle etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un kent genelinde aralıklarla karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı.

Meteoroloji hava tahmini Uzmanı Bayram Doğan, 5 günlük hava tahmin durumu raporunu açıklayarak uyarılarda bulundu.

“İSTANBUL CUMA GÜNÜ İTİBARİYLE YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRECEK”

Hava tahmini uzmanı Bayram Doğan, "İstanbullular bugün kar yağışını akşam saatlerine kadar hafif hafif görecekler. Yarın İstanbul'da bir kar yağışı beklemiyoruz. Cuma günü itibariyle İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Önce yağmurla başlayacak. Öğle saatleri gibi karla karışık, akşam saatlerinden itibaren de kara dönmesini bekliyoruz. Sonraki günlerde de hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek. Şu an için santim vermek için erken, çünkü haftaya ve hafta sonu yağacak bir kar var. Her gün bu sistemler değişiyor. Şu an için hafta sonu biraz etkili olabilir gibi ama santim vermek için erken. Cuma günü başlayacak kar yağışı 5 gün süreyle İstanbul’da etkili olacak. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbullular kar yağışını aralıklarla görecek. Zaten sürücülerin kar lastiği ya da zincir kullanmaları gerekiyor. Çünkü hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında olacağı için özellikle gece ve sabah saatlerinde yerde de kar olacağından buzlanma olayı olabilir. Buna karşı da yine vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor” dedi.

SICAKLIK 8 DERECE AZALACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 6-8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 0

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 6

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 9

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -9

Diyarbakır: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 1

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI











