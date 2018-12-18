İstanbul'a kar yağacak mı? Ne zaman yağacak?

Aralık ayının 3'te 2'lik kısmını geride bırakmak üzereyiz ve İstanbul henüz tam olarak karla tanışmadı. Vatandaşlar "İstanbul'da kar ne zaman yağacak?" sorusuna ağırlık vermiş durumda... Peki, Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre İstanbul'a kar yağacak mı?

18 Aralık 2018, Salı 14:46 Son Güncelleme:
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İstanbul'a kar yağacak mı? Ne zaman yağacak?

Bugün 18 Aralık ve İstanbul'da yağmur çiseliyor. Marmara’nın batısında (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale) kar yağışı bekleniyor! Nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan İstanbul'da ise vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak?" sorusunu soruyor. İşte detaylar...

5 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre İstanbul'da kar yağışı görünmüyor. İstanbul'da çarşamba günü sağanak yağış, perşembe günü yağmurlu, cuma, cumartesi ve pazar günü bulutlu bir hava bekleniyor.

İSTANBUL HAVA SICAKLIĞI

Çarşamba: 6/6

Perşembe: 5/2

Cuma: 9/3

Cumartesi: 12/5

Pazar: 12/7

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