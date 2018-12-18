İstanbul'a kar yağacak mı? Ne zaman yağacak? Aralık ayının 3'te 2'lik kısmını geride bırakmak üzereyiz ve İstanbul henüz tam olarak karla tanışmadı. Vatandaşlar "İstanbul'da kar ne zaman yağacak?" sorusuna ağırlık vermiş durumda... Peki, Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre İstanbul'a kar yağacak mı?