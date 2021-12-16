Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, İstanbul'da da mevsimin ilk kar yağışı gece saatlerinde görüldü. Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. İşte 16 Aralık perşembe günü hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte Marmara Bölgesi'nden kar manzaraları...









Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Sulu bir şekilde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniliyor.

KIRKLARELİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE SİS ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Kırklareli’nde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ilçesindeki Mahya tepeyi ve Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı.

Devrim Mert Demir kar yağdığını duydukları gibi sınır kapısına gittiklerini belirterek, “Kar yağdığını duyduk. Arkadaşlarla hemen kar topu savaşı yapmaya geldik buraya. Gayet güzel bu özleme hasret kalmışız. İnşallah merkezimizde yağar. Burası uzak olmasına rağmen geldik. Yalnız sürücülere dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Sis çok var bu saatten sonra gizli buzlanma olabilir. Dikkatli olsunlar lütfen” dedi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

BOLU DAĞI'NDA KAR

Bolu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırırken, yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bolu’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolayan Karayolları ekipleri D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

KAZDAĞLARI'NIN YÜKSEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kazdağları’nın yüksek kesimleri öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında sınır olan Kazdağları’nda Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kar yağışı etkili oldu.

Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi yükseklerinde Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı bölgelerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreyi aştı. Ağaçlar beyaz örtüsüne kavuştu.

Bölgede off road yapan Onur Sezer "Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde artan yağış ile Kazdağları beyaz örtüsüne kavuştu." dedi. Kar yağışının aralıklar ile Kazdağları’nda önümüzdeki haftada devam etmesi bekleniyor.

SAKARYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Sakarya’da yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde etkisini kara bıraktı.Akyazı ilçesinde etkisini gösteren kar ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Kar kalınlığı ise yer yer 10 santimetreyi buldu.

KARTEPE'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Kocaeli'de Kartepe'nin zirvelerine beklenen yoğun kar yağışının başlamasının ardından kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Vatandaşlar ise kar yağışının keyfini sürdü.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, kar kalınlığı ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Yağış sonrası kayak pistleri açılmaya hazırlanırken, vatandaşlar da karla oynamak ve fotoğraf çekmek için Samanlı Dağları'na akın etmeye başladı.

Etkisi süreceği öngörülen kar yağışının, Kartepe'de kış tatili için hareketli bir sezonu beraberinde getirmesi bekleniyor.

"GÜZEL BİR SEZON BEKLİYORUZ"

Uzun yıllardır Kartepe’de işletmecilik yapan Dursun Deniz, hareketli bir kış sezonu beklediklerini ifade ederek, "Yaklaşık 40 santimetrelik kar yağdı. Güzel bir sezon bekliyoruz. Önümüzdeki cuma günü büyük ihtimalle pistleri açma durumumuz var. Burası İstanbul’a yakınlığıyla da ön plana çıktığı için sömestrler hep dolu geçiyor. Yurt dışından da çeşitli ülkelerden turistler geliyor. Böyle yağmaya devam etmesi bekleniyor, tahminimizce 3-4 ay daha yerde kar kalmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.







