Türkiye İstanbul’a kar yağışı bekleniyor haberiyle ilgili Meteoroloji'den açıklama

İstanbul’a kar yağışı bekleniyor haberiyle ilgili Meteoroloji'den açıklama

Türkiye

İstanbul’a kar yağışı bekleniyor haberiyle ilgili Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 'Ocak ayında İstanbul'a kar yağışı bekleniyor' haberleriyle ilgili açıklama yapıldı. Ocak ayında İstanbul’a kar yağacağı şeklinde açıklamaların Meteoroloji'nin bilgisi dışında yapıldığı ifade edildi.

05 Ocak 2021, Salı 13:15 Son Güncelleme:
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İstanbul’a kar yağışı bekleniyor haberleriyle ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji açıklamasında kar yağışı açıklamalarının bilgilerinin dışında yapıldığını bildirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul’a beklenen kar yağışı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul’da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır.

Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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