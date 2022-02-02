İstanbul, geçtiğimiz hafta son yılların en yoğun kar yağışını aldı. Büyük bir soğuk hava kütlesi geliyor. Peki kar yağışı tekrar dönecek mi? Detayları CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen aktardı. 3 ve 4 Şubat'ta kar yağışının geri geleceğini belirten Şen dikkat çeken uyarılarda da bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Avrupa Yakası'nda başlayan yağışın gün içerisinde il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli yağışa döneceği bildirildi.





Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakasından başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerine Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul'a kar yağışı 3-4 Şubat'ta geliyor!

Anadolu'ya yarın ve cuma günü tekrar kar geleceğini söyleyen CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında son hava durumu tahminlerini paylaştı.

METEOROLOJİ DANIŞMANI ORHAN ŞEN, SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Haritadaki kırmızı bölgelerin çok yağışlı olduğunu gösterdiğini söyleyen ve Antalya'da Muğla'da Gökçeada'da çok şiddetli bir yağmur olacağını belirten CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Geçen hafta önemli bir kar yağışıydı. Bilhassa Avrupa yakasında. Bu sefer de İstanbul'a kuvvetli yağmur geliyor. Su baskınları yapabilir. Alt geçitlerde, alt katlarda yapabilir. Ege kıyılarında ve Akdeniz'in batısında çok kuvvetli yağışlar var. Bunlar su baskınları yapar. Edirne ve Kırklareli'nde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı yapabilir. Kapıya kadar geliyor ama İstanbul'a kar gelmiyor. Burada akışlar güneyli akışlar olduğu için sıcak havayı getiriyor.' dedi.

ANTALYA, ISPARTA, BURDUR...

Yarınki hava durumunu da değerlendiren Şen, İstanbul'da yağmurun devam edeceğini söyleyip şunları açıkladı; Antalya'da Isparta'da ve Burdur'un güneyinde de devam ediyor. Su baskınları açısından önemli. Buna dikkat etmemiz lazım.

Sel ve su baskınları konusunda uyaran Şen, İstanbul'da beklenen şiddetli yağışlar için ise, "Alt geçitlerde problem yaratabilir. Bilhassa Avrupa yakasında daha fazla yağmur olacak. Bu sağanak yağış hatta gök gürültüsü bile yapabilir. Bu tür yağışların sonunda dibini görmediğiniz suyun içine girmeyeceksiniz arabayla veya arabasız. 60 cm.'i geçiyorsa bir suyun yüksekliği arabanı kesinlikle sokmayacaksın. 30 cm.'lik bir su derinliği sizin ayaklarını yerden kesebilir. Ondan sonra o sele kapılırsınız. Onun için dikkat etmek lazım.

MGETEOROLOJİ'DEN (MGM) İL İL HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.