Meteoroloji, yarından itibaren Bakanlar üzerinden kar yağışı geleceğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminlerinde İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışı etkili olması bekleniyor. Gelen bir son dakika haberine göre, bügün Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek. Gece saatlerinde Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da görüleceği tahmin ediliyor.

Dört gözle beklenen kar, cumartesi gününden itibaren kendini hissettirmeye başladı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Cuma günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek. İstanbul ve Ankara'da pazar günü 5-15 cm kar yağması bekleniyor.

İstanbul'da kar yağacak ilk ilçeler

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, cuma gününe kadar sıcaklıkların 15-16 derece düşeceğini belirterek, Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başaksehir ilçelerinde kar yağısının görülebileceğini söyledi. Sürmeli, kar yağışının Marmara Bölgesi'nin genelinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'de gerçekleşeceğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde bir güncellemeye gitti. Buna göre, cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Yağışların Pazar ve Pazartesi günü de aralıklı olarak sürmesi bekleniyor. Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bingöl çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri, Erzurum çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar olmak üzere İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Muğla'nın doğu ilçeleri, Giresun, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına(90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

Bolu'da kar başladı

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Yağış ulaşımı etkilemezken bölgedeki yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu Dağı'nda dün gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.

D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kısa süre etkili olan kar yağışı daha sonra durdu. Kar yağışının etkisini azaltması ile yolda kar örtüsü ve buzlanma oluşmadı, ulaşımda aksama yaşanmadı.

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