Türkiye İstanbul'a lapa lapa kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a lapa lapa kar ne zaman yağacak?

Türkiye

İstanbul'a lapa lapa kar ne zaman yağacak?

Günün ilk saatlerinde İstanbul'u ince bir kar örtüsü kapladı. Peki İstanbul'a lapa lapa kar ne zaman yağacak?

15 Ocak 2021, Cuma 14:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul’a yılın ilk karı yağdı. Peki kar yağışı İstanbul’da etkili olacak mı? Hürriyet muhabiri Musa Kesler sordu İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan kar yağışıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Demirhan, ''İstanbul’da orta kuvvete bir kar yağışı Pazar günü itibarıyla görülebilecek'' dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Meteoroloji uzmanı Dr. Deniz Demirhan İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin şunları söyledi:

İstanbul’da orta kuvvete bir kar yağışı Pazar günü itibarıyla görülebilecek. 2017 yılındaki gibi bir kar beklenmesin… Pazartesi ve Salı günü de devam etmesini bekliyoruz bu kar yağışının. Pazar günü kuvvetli rüzgar nedeniyle tipi oluşabilir. Buna dikkat edilmeli. Tipinin etkisiyle buzlanma da görülebilir.


İlgili Haberler
Günün ilk saatlerinde İstanbul'da kar etkili olduİstanbul Valiliği’nden kar yağışı uyarısı yapıldı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Uzay üssü gibi merkez
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Çözüm süreci... Kaftancıoğlu’na ceza...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Sözün kısası
Rauf Tamer
Murat Gülderen
VİCDANsız vurgun!
Murat Gülderen
Şirin Sever
Bütün bilgilerin zaten ellerinde, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antalya'da güneşi gören soluğu denizde aldı