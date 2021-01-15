İstanbul’a yılın ilk karı yağdı. Peki kar yağışı İstanbul’da etkili olacak mı? Hürriyet muhabiri Musa Kesler sordu İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan kar yağışıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Demirhan, ''İstanbul’da orta kuvvete bir kar yağışı Pazar günü itibarıyla görülebilecek'' dedi.

Meteoroloji uzmanı Dr. Deniz Demirhan İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin şunları söyledi:

İstanbul’da orta kuvvete bir kar yağışı Pazar günü itibarıyla görülebilecek. 2017 yılındaki gibi bir kar beklenmesin… Pazartesi ve Salı günü de devam etmesini bekliyoruz bu kar yağışının. Pazar günü kuvvetli rüzgar nedeniyle tipi oluşabilir. Buna dikkat edilmeli. Tipinin etkisiyle buzlanma da görülebilir.

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