Türkiye İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak

İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak

Türkiye

İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak

Barajlardaki doluluk oranı alarm verirken İstanbul için sevindiren haber geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak.

04 Ocak 2021, Pazartesi 16:23 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da yarın sağanak yağmur etkili olacak. Çarşamba günü ise yağmur duracak ve yerini güneşli havaya bırakacak. Perşembe günü ise sağanak yağmur, tam 1 hafta boyunca etkisini hissettirecek. Yetkililer, İstanbulluları sel baskınlarına karşı uyararak, yanlarına şemsiye ve yağmurluk alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.

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Ocak ayının ikinci haftası soğuk geçecek 

Meteoroloji'den vatandaşların yolunu gözlediği kar yağışı konusunda da güzel haberler var. Sibirya soğuklarının ocak ayının ikinci yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, 18-22 Ocak tarihleri arasında ülkemizi de etkisi altına alacağı ifade edildi. İstanbul'da senenin ilk karının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.

Türkiye yüksek basıncın etkisinden kurtuluyor

Meteoroloji Prof. Orhan Şen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin yakın zamanda yüksek basından etkisinden kurtulacağını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'de kuraklık devam ediyor. Bu nedenle herkesin gözü kulağı yağışlarda. Bende bu nedenle önümüzdeki hafta ortasında yanı 14-15'inde yüksek basıncın etkisinden kurtularak kuzeyden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğimizi sanıyorum. Şayet sistemde bir sapma ve zayıflama olmaz ise Türkiye kar yağışını alır. Marmara'ya da kar yağma olasılığı var. Daha tutarlı öngörü bu hafta perşembeden sonra yapılır."

93 yılın rekoru kırıldı 

Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre Ocak ayında 93 yılın rekorları kırıldı. Prof. Şen şu bilgileri paylaştı:

"Ankara'da Aralık 2020, 93 yılın en sıcak ayı olmuş. Ocak ayının 93 yıllık ort. en yüksek sıcaklık 4.7 C iken bu hafta 12-13 C. İstanbul'da 93 yıllık ort. Ocak ayı sıcaklığı. 8.5 C iken bu hafta 15-16 C."
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