Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Marmara bölgesi geneli ve Kuzey Ege'de beklenen sis hadisesinin öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde zaman zaman yoğun olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Hafta başından bu yana sisli ve sıcak havanın etkisinde olan İstanbul'da yarından itibaren soğuk hava dalgası etkili olacak. Yarın sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul'da cumartesi günü kar, pazar günü ise karla karışık yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Kentte sıcaklıklar yeni hafta ile birlikte 1-2 derece yükselecek ve yağış kesilecek.

İşte 5 günlük hava tahmini: