Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bir son dakika haberine göre, Türkiye’nin büyük bir kesimi bu hafta yağışlı havanın etkisine giriyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemi yarından itibaren etkisini gösterecek. Marmara Bölgesi’nde Trakya ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan 25 il için sarı kodlu uyarı verilirken, 23 il için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da kar yağışı için Meteoroloji gün verdi. İşte tüm detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bir son dakika haberine göre, Türkiye’nin büyük bir kesimi bu hafta yağışlı havanın etkisine giriyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemi yarından itibaren etkisini gösterecek.

Marmara Bölgesi’nde Trakya ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan 25 il için sarı kodlu uyarı verilirken, 23 il için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da kar yağışı için Meteoroloji gün verdi. İşte tüm detaylar...

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Şube Müdürü Yüksel Yağa, havanın yarın öğleden sonra hızla soğuyacağına dikkat çekerek şunları söyledi: “İstanbul il genelinde çarşamba ve perşembe günü yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışı görülebilir.

Cuma günü de özellikle Anadolu yakasında karla karışık yağmur beklentimiz var. Yağışlar genelde yağmur şeklinde olacak ama yüksek kesimlerde kar yağışı olabilir. Kar yağışı gece ve sabah saatlerinde görülecek. Birkaç santimlik ölçüde tutabilir. Örtü durumu şimdilik görünmüyor.

Hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azalıyor. Mesela çarşamba günü en düşük sıcaklık 2, en yüksek 6 derece; perşembe günü en düşük 1, en yüksek hava sıcaklığı 6 derece; cuma günü de en düşük 2, en yüksek 8 derece sıcaklık bekleniyor.”

ÇAMLICA, AYDOS VE ÇATALCA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, “Atmosferin üst seviyeleri aşırı soğuyor. Kar yağabilmesi için havanın belirli bir sıcaklığın altına inmesi gerekiyor. Yer de soğuduğu için kar olarak düşüyor. İstanbul’da da genel anlamda iç bölgelerde karla karışık yağmur, Çamlıca Tepesi, Aydos Tepesi, Kartal, Çatalca gibi bölgelerin yüksek kesimlerinde ise hafif karlı yağış olabilir.

Perşembe günü havalar ve yer soğuyacağı için sabah saatlerinde yüksek kesimlerde karın tutma ihtimali var. Ama tekrar hava ısınacağı için öğlene kadar erir. Şehir içinde ise kar tutma gibi bir beklentimiz yok” dedi.

FIRTINA UYARISI

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’de bugün fırtına bekleniyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray’da rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına, bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgârla, bölgede toz taşımı da öngörülüyor. Bursa’da da kuvvetli fırtına ve lodos uyarısı yapıldı.

‘SOĞUK HAVA KUZEYDEN GELİYOR’

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros:

“Kuzeyli havalarla birlikte kuzeyden hava hareketleri oluşacağı için soğuma söz konusu. Ve bu soğuma ile birlikte yüksek kesimlerde de kar olabiliyor. Şehir içlerinde değil, sadece yüksek kesimlerde. Bu yağışların baraja etkilerine bakınca şu anda doluluk oranları son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yani İstanbul’da 2021 yılı için su sorunu bitti.”

23 İL İÇİN TURUNCU KOD UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yetkililer, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

METEOROLOJİ'DEN 23 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritası; Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Giresun, Isparta, Kütahya, Niğde, Rize, Uşak, Bayburt, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Manisa, Nevşehir, Trabzon, Aksaray ve Karaman için turuncu kodlu uyarı verildi.



