İstanbul'a yağmur geliyor
18 Kasım Pazartesi günü ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu raporlarını yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sis,pus ve yağmur uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerini üzerinde seyredeceği bilgisini paylaşan MGM, doğu kesimlerde ise biraz azalma yaşanabileceğini vurguladı. İşte, 18 Kasım Pazartesi günü ve gelecek 5 gün için MGM'nin son dakika hava durumu tahminleri...
Bugünün ve 5 günlük hava durumu raporunu yayımlayan MGM, yurdun çok az bir bölgesinde yağış beklendiğini, ülkenin doğu kesimlerindeki küçük bir sıcaklık düşüşü haricinde yurt genelinde sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini aktardı. MGM'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre ise cuma günü İstanbul'da yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Ege Bölgesi hava durumu
Parçalı ve az bulutu, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- MUĞLA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi hava durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Batı Karadeniz hava durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz hava durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
- TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kars çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
- KARS °C, 7°C
Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
- MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık