Bugünün ve 5 günlük hava durumu raporunu yayımlayan MGM, yurdun çok az bir bölgesinde yağış beklendiğini, ülkenin doğu kesimlerindeki küçük bir sıcaklık düşüşü haricinde yurt genelinde sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini aktardı. MGM'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre ise cuma günü İstanbul'da yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Ege Bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutu, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi hava durumu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Batı Karadeniz hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kars çevrelerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık