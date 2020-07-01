İstanbul’a yakın en iyi kamp yerleri nerelerde?
Corona virüs salgını sonrasında herkesin ıssız yerlere yöneleceği konuşuluyor. Sessiz ve şehrin kalabalığından uzak güzel bir kamp rotası belirlemek ise çok kolay. İstanbul'a yakın, özel araçlarla gidilebilecek uzaklıkta çok güzel kamp alanları bulunuyor. Her hafta sonu İstanbul’a yakın olan yerlere aileniz veya arkadaşlarınızla dinlenmek veya stres atmak için gidebilirsiniz. Peki İstanbul’a yakın en iyi kamp yerleri nerelerde?
01 Temmuz 2020, Çarşamba 10:42 Son Güncelleme:
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Kamp alanları herkesin tabiat ile baş başa kalabileceği noktalardan oluşuyor. Biz de bu videomuzda Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse ile İstanbul'a yakın nerelerde kamp yapılabilir onun hakkında bilgi vermeye çalıştık.