Türkiye İstanbul'a yeni yağış dalgası gelecek mi?

İstanbul'a yeni yağış dalgası gelecek mi?

Türkiye

İstanbul'a yeni yağış dalgası gelecek mi?

Günler öncesinden uyarılar yapılan kar yağışı Marmara bölgesinde etkisi kaybetti. CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, bir sonraki yağış dalgası için açıklamada bulundu.

19 Ocak 2021, Salı 13:43 Son Güncelleme:
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İstanbul'da son günlerdeki kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları artarken, yağışların devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, yağışların barajlara etkisini ve bundan sonraki muhtemel yağışları değerlendirdi. Sürmeli, son yağışların barajlara ortalama yüzde 5-7 arasında katkı sağladığı ifade ederken Şubat ayında Ege, Marmara'nın güneyi ve batısı ile Güney Akdeniz'in kurak göründüğünü belirtti. Sürmeli, "Marmara'nın orta ve doğusu yine ortalamanın altında kalacak. Diğer bölgeler ise ortalama seviyede yağış alacak" dedi.

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CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, barajlardaki son durumu ve Şubat ayında beklenen yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Bünyamin Sürmeli'nin aktardıkları;

Son yağışlarla birlikte hatırı sayılı bir şekilde artış, barajlarda ortalamada yüzde 5-7 arasında bir artış oldu.

Her şey yolunda gitse de biz geçen yılki baraj doluluk oranlarıyla bu kıştan çıkamayacağız. Bu sene muhtemelen yüzde 60'ları da yakalayamayacağız. Ocak ayında da aslında Ocak ortalaması kadar yağış göremedik.

Yeni yağışlar gelecek mi?

Yeni yağışların gelmesi gerekiyor. Peki geliyor mu? Şubat'ta Ege, Marmara'nın güneyi ve batısı ile Güney Akdeniz kurak görünüyor. Güney Ege kupkuru, ortalamanın çok çok altında... Tavan seviyesinde bir kuraklık içinde. İtalya, Yunanistan ve bizim batı bölgelerimiz şubat ayında sıkıntılı görünüyor.

Marmara'nın orta ve doğusu yine ortalamanın altında kalacak. Diğer bölgeler ise ortalama seviyede yağış alacak. Hafta sonuna kadar bu soğuğun içerisinden çıkıyorum ama bugün yarın en çok dikkat etmemiz gereken buzlanma olacaktır.

Şubat'tan sonraki bahar yağışlarını da çok tutamıyoruz. Bahar yağışları depolanma noktasında sıkıntılıdır.


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