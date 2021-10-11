1.5 milyon riskli yapının bulunduğu İstanbul’da öncelikle acil bir şekilde 300 bin yapının dönüşmesi hedefi var. Bu kapsamda İstanbul’da bulunan onlarca şantiyede 102 bini aşkın konutun dönüşümü devam ediyor.

2023 YILINA KADAR

İstanbul’daki kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, “İstanbul’da 2023 yılına kadar 102 bin 289 bağımsız birimin tamamlanmasını hedefliyoruz. Kartal, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Pendik, Ataşehir, Sultanbeyli, Bağcılar, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Beyoğlu, Güngören, Zeytinburnu, Eyüp’te çalışmalar sürüyor” dedi.

GELİRİ PROJEYE

Her bir proje alanını kendi içinde değerlendirdiklerini belirten Sezayi Köse, şunları söyledi:

“Yıkılan riskli alan kadar üretim yapıyoruz. Kimi projelerde de hak sahiplerine yapılan dağıtımdan sonra kalan birimleri satarak yine o proje için gelir sağlıyoruz. Bu projelerde kâr amacı yok. Kaldı ki üstüne bir de indirim yapılıyor. Vatandaşın faydası adına ortaya çıkan maliyetin bir kısmı bakanlıkça karşılanıyor.”

KİRA YARDIMI VE KREDİ İMKANI

Sezayi Köse, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca kentsel dönüşüm kapsamında verilen destekleri şöyle sıraladı: