İstanbul’da 11 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

Alınan bilgiye göre, AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurullarındaki sayım işlemleri devam ediyor.

Beyoğlu, Maltepe, Çekmeköy, Tuzla, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler’de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Bayrampaşa, Ümraniye, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer, Büyükçekmece, Eyüp ve Şile’de sayım tamamlandı. Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı ise sürüyor.

AK PARTİLİ ÇAMLI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul'da Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.

Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulu'ndan ayrılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah" diye konuştu.