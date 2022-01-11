İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, bazı ilçelere 11 saat su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Su alamayacak bölgeler şunlar:

Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri. Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri. Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri. Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri.

İHA