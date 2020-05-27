Yurt genelindeki 6.7 milyon riskli yapının yenilenmesi için hummalı bir çalışma yapılıyor. Beklenen büyük deprem nedeniyle dönüşümde İstanbul öne çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un her ilçesinde kentsel dönüşüm sürecine hız verdiklerini söyledi. Bakan Kurum, İstanbul’da 2012'den beri yapılan çalışmalarda 347 bin 292 konutun riskli olduğunu tespit ettiklerini belirterek, “Şimdiye kadar 292 bin 583 konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda alan bazlı yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, 10 milyon 88 bin metrekare büyüklüğünde 63 riskli alanda 35 bin 606 binada yer alan 116 bin 827 konutu dönüştürüyoruz” dedi.

Yerinde ve gönüllü

Bu dönüşüm çalışmaları tamamlandığında İstanbullu vatandaşlara yeşilin ve sosyal alanların bol olduğu, deprem tehdidine karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa edileceğini anlatan Bakan Kurum, hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüm ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Kurum, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir kararlılıkla başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.

Esenler Yenişehir rezerv yapı alanı

941 bin metrekarelik alanda 4 etaptan oluşan bir proje yapılıyor. İlk etapta TOKİ tarafından 531 konut, ikinci etapta 353 konut inşa ediliyor. Diğer etapların ihale süreci devam ediyor.

Kartal/ Orhantepe

6 Şubat 2019’da çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın ardından çevresindeki 11 yapı yıkıldı. 1 yıl içinde 105 konut ve 25 iş yeri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Vatandaşların talebiyle mahallede 113 binada risk olduğu belirlendi. 14 yapı adasına ilişkin çalışmalar sürerken, bir yapı adasında yıkım başladı.

Bağcılar

822 konut ve 25 ticarethane ihalesi önümüzdeki ay gerçekleştirilecek.

Gaziosmanpaşa

Devam eden 4 bin 400 konutluk kentsel dönüşüm projesinde 1.739 konutluk ilk iki etabın ihalesi yapıldı.

Beykoz/ Tokatköy

83 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda yapılan saha ve proje çalışmalarında son aşamaya gelindi. Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan kentsel tasarım projesine göre alanda 818 konut inşa edilecek.

Üsküdar/ Kirazlıtepe

Çamlıca Camii çevresindeki yapıların dönüşümü kapsamında toplam 1.876 konut ile 142 işyeri yapılacak. Şu anda 551 konutun inşaatı sürüyor.

Kağıthane Yahya Kemal

22 Nisan 2019’da istinat duvarı çökmesinin ardından yapılan çalışmalarda 34 bin metrekare büyüklüğündeki alan riskli ilan edilerek çalışmalar başlatıldı. Alanda TOKİ tarafından 688 adet konut, 57 adet işyeri olmak üzere toplam 745 adet bağımsız birim üretilecek.

Zeytinburnu/ Beştelsiz

5 Mayıs’ta projenin ihalesi gerçekleştirildi. Projede, 5 farklı tipte 21 bloktan oluşan toplam 268 konut ve 14 adet ticari ünite bulunuyor.



