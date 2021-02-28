Türkiye İstanbul'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının silahıyla oynarken kendini vurdu

İstanbul'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının silahıyla oynarken kendini vurdu

Türkiye

İstanbul'da 13 yaşındaki kız çocuğu babasının silahıyla oynarken kendini vurdu

İstanbul Bahçelievler'de 13 yaşındaki kız çocuğu polis babasının silahı ile oynarken kendisini vurdu.

28 Şubat 2021, Pazar 16:20 Son Güncelleme:
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Bahçelievler'de bir kız çocuğu evde polis olan babasının silahı ile oynarken kendisini vurdu. Karın bölgesinden yaralanan çocuk ameliyata alındı.

Olay saat 12.30'da Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede 13 yaşındaki kız çocuğu E.Ü. polis olan babasının silahı ile oynarken silah bir anda ateşlendi. Kız çocuğu karın bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin daire içindeki çalışması devam ediyor.


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