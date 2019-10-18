Olay, Arnavutköy Atatürk Mahallesinde yaşandı. Bir yardım kuruluşuna ulaşarak, tecavüze uğradığını söyleyen Suriye uyruklu 14 yaşındaki Vahide M. isimli kız çocuğunun iddiası üzerine konu emniyete bildirildi. Ev sahiplerinin oğlu 35 yaşındaki Cafer Ç. tarafından defalarca tecavüze uğradığını öne süren kız çocuğu ve annesi, yardım kuruluşunun da yardımıyla başka bir eve taşındı.

Sosyal medyaya da yansıyan iddialar üzerine çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tecavüz şüphelisini ağabeyinin evinde gözaltına aldı. Suriyeli kız çocuğu ile annesinin yanı sıra, onlardan ayrı yaşayan baba da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine getirildi.

SURİYELİ AİLE KIZLARININ KAÇIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Cafer Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, kiracıları olan Suriyeli Vahide'nin yaşının ailesi tarafından 17 olarak söylendiğini öne sürdü. Suriyeli kız ve ailesinin ise, Cafer Ç.'nin kendilerini tehdit ederek kızlarını kaçırdığı, yeğenlerinin polis olduğunu ve şikayetçi olmaları durumunda hiçbir sonuç alamayacaklarını söylediği için polise gitmekten çekindikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

Suriyeli aile, kızlarının defalarca tecavüze uğrayarak, çok kez şiddete maruz kaldığını da öne sürdü, Şüpheli Cafer Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)