Türkiye İstanbul'da 1.5 milyonluk soygunu DEAŞ’ın yaptığı ortaya çıktı

İstanbul'da 1.5 milyonluk soygunu DEAŞ’ın yaptığı ortaya çıktı

Türkiye

İstanbul'da 1.5 milyonluk soygunu DEAŞ’ın yaptığı ortaya çıktı

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler yakalanınca örgütün Türkiye’deki hücreleri deşifre edildi. İstanbul’da Aralık 2016 yılında gerçekleştirilen 1.5 milyon liralık Soygun olayını DEAŞ’ın yaptığı ortaya çıktı.

22 Ekim 2021, Cuma 07:12 Son Güncelleme:
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Terör örgütü DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu ‘El Türki’ kod adlı Kasım Güler, MİT operasyonuyla Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

10 milyon lira ödülle, terörden arananlar listesinin ‘Kırmızı Kategori’sinde bulunan Güler, sorgulandıktan sonra tutuklandı. Ebu Usame el Türki kod adlı Güler’e ait 2 cep telefonu, tablet ve laptop gibi dijital materyalleri TEM bünyesinde oluşturulan özel ekip, 3 ay boyunca inceledi.

DEAŞ’IN HÜCRELERİ

Böylelikle DEAŞ’ın Güler ile bağlantılı olan, örgütün Türkiye’deki hücreleri deşifre edildi. 8 ilde 6’sı yabancı uyruklu 14 DEAŞ’lı yakalandı. DEAŞ’lılardan Türk vatandaşı M.F., M.A. ile yabancı uyruklu Y.U., N.H.M. tutuklandı. DEAŞ’lıların örgüt için finansman sağladıkları, silah ve mühimmat temin ettikleri öğrenildi.

1.5 MİLYONLUK SOYGUN

Püphelilerin sorgularında, İstanbul’da Aralık 2016 yılında gerçekleştirilen 1.5 milyon liralık Soygun olayını DEAŞ’ın yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan Suriye Uyruklu Y.U., soygunu Güler’in emriyle yaptıklarını itiraf etti. Güler’in talimatıyla yapılan soygun ve gasptan elde edilen paraların ise ‘Hol’ kampındaki DEAŞ’lıların serbest bırakılması karşılığında PKK’ya aktarıldığı belirlendi.


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